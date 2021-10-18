Джигурда отреагировал на заявление президента Союза ММА о «фрик-боях»: «Улыбайтесь! В чем проблема?»

Шоумен Никита Джигурда прокомментировал заявление президента Союза ММА России Радмира Габдуллина о намерении призвать прокуратуру и ФАС обратить внимание на «фрик-бои».

«Есть разделение: ММА и поп-ММА. Я могу ответить профессионалам следующее: улыбайтесь! Ибо все глупости делаются с серьезном лицом. В чем проблема? Это выяснение отношений. И мы еще привлекаем публику, которая не знает, что такое октагон. Есть же и рестлинг, когда бойцы понарошку дерутся. Я убежден, что наш поединок — это начало нового направления! Теперь ребята из шоу-бизнеса могут спокойно выяснить отношения. А то Соловьева я вызывал, а он все в отказ. Не такой уж и брутальный получается Владимир... Ну и ладно.

На мой взгляд, ребята из союза ММА слишком серьезны. В любом спорте есть синтез шоу и спорта. И это нормально", — сказал Джигурда «СЭ».

18 сентября на турнире проекта «Наше Дело» состоялся бой между Никитой Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым — за несколько часов до того, как в клетку вышли Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов.