Милонов жестко раскритиковал заявление президента Союза ММА о «фрик-боях»: «Мне стыдно за него!»

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал заявление президента Союза ММА России Радмира Габдуллина о намерении призвать прокуратуру и ФАС обратить внимание на «фрик-бои».

Ранее Габдуллин в интервью РБК назвал бои в рамках поп-ММА позорящими вид спорта.

«Он, что, обижен? Видимо, он, когда родился, то вышел в октагон и сразу всем зубы выбил. Наверное, еще в детском саду стал чемпионом по ММА! Он такой крутой, как масон! Я его мнения не спрашиваю, мне плевать на его мнение. Я в первый раз в жизни вышел. Нормальные люди мне сказали, чтобы я продолжал заниматься, и куча людей предложили мне наставничество.

Не понимаю просто, все остальные должны телевизор смотреть и чипсы жрать? Наоборот! Он должен популяризировать! Никто не выходит сразу, как Брюс Ли, руками и ногами в капусту кроет. Мне стыдно за него! Он лишает людей, как я, делать шаг в сторону спорта. Просто ради здоровья! Он все это ради пиара делает, чтобы напомнить о себе", — сказал Милонов «СЭ».

18 сентября на турнире проекта «Наше Дело» состоялся бой между Никитой Джигурдой и депутатом Виталием Милоновым — за несколько часов до того, как в клетку вышли Александр Емельяненко и блогер Артем Тарасов.