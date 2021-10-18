Федор Емельяненко: дата боя в 2021 году и где смотреть прямую трансляцию

Российский боец ММА Федор Емельяненко проведет бой с американцем Тимоти Джонсоном. Этот поединок станет главным событием турнира Bellator 269 в Москве.

Соперники проведут пятираундовый бой, если он не завершится досрочно. При этом Емельяненко за свою карьеру ни разу не провел больше трех раундов

Бой состоится 23 октября на «ВТБ Арене». Стал известен полный список поединков турнира.

Основной кард

Федор Емельяненко — Тимоти Джонсон

Виталий Минаков — Саид Соума

Усман Нурмагомедов — Патрик Пиеталла

Анатолий Токов — Шараф Давлатмурадов

Предварительный кард

Кирилл Сидельников — Раб Труэсдейл

Владимир Токов — Аймонд Гух

Дарина Маздюк — Катарзина Садура

Ирина Алексеева — Стефани лело Пейдж

Брайан Мур — Никита Михайлов

Грачик Бозинян — Алексей Шуркевич

Айден Ли — Александр Осетров

Гаджи Рабаданов — Александр Белих

На счету 36-летнего Джонсона 15 побед и 7 поражений. У 45-летнего Емельяненко 39 побед, 6 поражений и 1 бой, признанный несостоявшимся.

В прямом эфире бой покажет Okko Спорт. Соревнования стартуют в 19.00 по московскому времени. Основной кард начнется в 22.00. Начало боя Емельяненко и Джонсона запланировано примерно на 23.30 мск.