Джигурда о бое Дацика с Монсоном: «Славянский дух окажется круче американского»

Российский актер Никита Джигурда считает, что боец ММА Вячеслав Дацик победит американца Джеффа Монсона в поединке на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Убежден, что бой Дацика и Монсона — это будет зрелище, очень интересная схватка. Я знаком с обоими, но буду болеть за Дацика. Он мне ближе по духу и характеру. Можно сказать, мы оба язычники. И вообще, Вячеслав был у меня фактически секундантом в моем бою со Шпаком и приводил меня в чувства.

Но поскольку я знаю биографию Вячеслава, как он, что называется, со дна поднимался. Не каждый выдержит такие перипетии судьбы, поэтому отдаю свое предпочтение Дацику и буду болеть за него. И хочется верить, что славянский дух окажется круче американского. Хотя Монсон тоже русский парень!" - приводит слова Джигурды РЕН ТВ.

По словам Джигурды, возраст 51-летнего Монсона не станет для него помехой в бою с 42-летним Дациком.

«По себе знаю, что возраст не помеха. Монсон младше меня, и, когда ты обладаешь силой духа, года уходят на второй план, поскольку он истинный боец и опыт у него колоссальный. Но так как он состоится по правилам ММА, то, конечно, у него есть шанс перейти к борцовским силовым, болевым приемам и победить, но я думаю, Вячеслав подготовился к этому и не будет давать ему такой возможности», — добавил Джигурда.

Турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» пройдет по правилам ММА и состоится 5 августа. Впервые проект будет показан на больших киноэкранах.