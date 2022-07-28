Мурад из вирусного видео с таксистом устроил драку со звездой «Дома-2»

Исрапил Рамазанов, известный под псевдонимом Мурад, устроил драку со звездой российского реалити-шоу «Дом-2» Андреем Черкасовым на пресс-конференции поп-ММА лиги «Наше Дело».

Видео пресс-конференции доступно на RUTUBE-канале промоушена.

Также скоро на канале выйдет видео боя по правилам ММА между Рамазановым и Черкасовым.

Рамазанов стал популярным после того, как обманул на деньги таксиста Вадима Иванова. Видео доступно на одноименном YouTube-канале Иванова.