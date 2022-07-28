Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 20:23

Мурад из вирусного видео с таксистом устроил драку со звездой «Дома-2»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Мурад и Андрей Черкасов.

Исрапил Рамазанов, известный под псевдонимом Мурад, устроил драку со звездой российского реалити-шоу «Дом-2» Андреем Черкасовым на пресс-конференции поп-ММА лиги «Наше Дело».

Видео пресс-конференции доступно на RUTUBE-канале промоушена.

Также скоро на канале выйдет видео боя по правилам ММА между Рамазановым и Черкасовым.

Рамазанов стал популярным после того, как обманул на деньги таксиста Вадима Иванова. Видео доступно на одноименном YouTube-канале Иванова.

Источник: https://rutube.sport/video/murad-i-cherkasov-podralis-v-studii/
ММА
0
Читайте также
Лисички: польза и вред. Как варить и хранить?
«Хочется крепко поцеловать Черчесова в лысину». Болельщики «Ференцвароша» в восторге от российского тренера после победы в Лиге чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эдгард Запашный о поединке Дацик — Монсон: «Если Джеффу удастся захватить Вячеслава, то ему будет тяжело»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости