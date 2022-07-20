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Сегодня, 09:05

Джейк Пол: «Ставлю свои деньги на победу Диаса над фальшивым Хабибом»

Джейк Пол считает, что Нейт Диас победит в бою с Чимаевым
Давид Хачатрян
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Блогер и боксер Джейк Пол (5-0) считает, что 37-летний американский полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) победит непобежденного шведского бойца Хамзата Чимаева (11-0).

«Ставлю свои деньги на победу Нейта Диаса над фальшивым Хабибом», — написал Пол в Twitter.

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир состоится 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.

Чимаев занимает третью строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. В последнем бою он победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, США.

Диаса в топ-15 нет. Кроме того, он идет на серии из двух поражений. В последнем бою, который состоялся 12 июня 2021 года на UFC 263, он единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46) проиграл Леону Эдвардсу (19-3).

Джейк Пол
Нейт Диас
Хамзат Чимаев
ММА
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