Брайан Ортега признался, в какой момент был в шаге от завершения карьеры

Второй номер рейтинга UFC в полулегком весе Брайан Ортега (15-2) заявил, что бой с Тиаго Таваресом (24-11) сыграл ключевую роль в его карьере бойца.

«Я едва сводил концы с концами. Я заплатил за аренду квартиры деньгами, заработанными за тренировки, — сказал Ортега в интервью Spinnin Backfist. — Затем я разбитым пошел драться в UFC. Мне предстояло драться против ветерана, у которого было 15 боев в UFC. У меня в тот момент был рекорд около 7-0.

Тот парень был напичкан до чертиков, у него был черный пояс, навыки в борьбе и муай-тай, а я тренировался с копами. UFC кинули меня ему на растерзание. Помню, что во время взвешивания он благодарил меня, что я принял бой. Мол, я идиот, который согласился выйти на коротком уведомлении.

В клетке у нас была война. Этот бой — классика. Я прикончил его в третьем раунде. Я оставил всего себя в клетке той ночью. Мне подняли руку, и я просто свалился с ног. Они дали мне бонус, и я действительно в этом нуждался. Если бы я проиграл тот бой, то завершил карьеру. В тот момент жизни я не зарабатывал. В день боя у меня даже не было 75 долларов. После боя мне скинули 75 тысяч долларов».

Следующий бой Ортега проведет 16 июля против третьего номера рейтинга UFC в полулегком весе Яира Родригеса (13-3) на UFC on ABC 3.