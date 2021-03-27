Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Джейк Пол и Аскрен потолкались на дуэли взглядов. Видео

08:30

Известный видеоблогер Джейк Пол и боец ММА Бен Аскрен провели дуэль взглядов перед совместным восьмираундовый поединком, который пройдет 17 апреля на стадионе Mercedes-Benz в Атланте (штат Джорджия, США).

Соперники были настроены достаточно агрессивно. Аскрен пренебрежительно толкнул в лицо Пола и развернулся, чтобы уйти. Видеоблогер в ответ толкнул экс-чемпиона Bellator и ONE FC в спину. ?

Напомним, Джейк Пол в ноябре прошлого года победил нокаутом экс-игрока НБА Нэйта Робинсона, а Аскрен в октябре 2019-го проиграл Демиану Майе и завершил карьеру в ММА.

Единоборства / ММА: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...