Джейк Пол и Аскрен потолкались на дуэли взглядов. Видео

Известный видеоблогер Джейк Пол и боец ММА Бен Аскрен провели дуэль взглядов перед совместным восьмираундовый поединком, который пройдет 17 апреля на стадионе Mercedes-Benz в Атланте (штат Джорджия, США).

Соперники были настроены достаточно агрессивно. Аскрен пренебрежительно толкнул в лицо Пола и развернулся, чтобы уйти. Видеоблогер в ответ толкнул экс-чемпиона Bellator и ONE FC в спину. ?

Напомним, Джейк Пол в ноябре прошлого года победил нокаутом экс-игрока НБА Нэйта Робинсона, а Аскрен в октябре 2019-го проиграл Демиану Майе и завершил карьеру в ММА.