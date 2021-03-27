Андрей Орловский обвинил Франсиса Нганну в использовании стероидов
02:48
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский обвинил претендента на титул Франсиса Нганну в использовании стероидов.
Орловский оставил комментарий в инстаграме UFC.
Аккаунт UFC: ««Остался один день! Видели ли мы когда-нибудь в октагоне более устрашающего финишера?»
Андрей Орловский: «Стероид **** [блин]».
Андрей Орловский в Twitter. Фото Twitter
В ночь на 27 марта Нганну подерется со Стипе Миочичем в главном бою вечера на UFC 260.
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