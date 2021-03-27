Андрей Орловский обвинил Франсиса Нганну в использовании стероидов

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский обвинил претендента на титул Франсиса Нганну в использовании стероидов.

Орловский оставил комментарий в инстаграме UFC.

Аккаунт UFC: ««Остался один день! Видели ли мы когда-нибудь в октагоне более устрашающего финишера?»

Андрей Орловский: «Стероид **** [блин]».

Андрей Орловский в Twitter. Фото Twitter

В ночь на 27 марта Нганну подерется со Стипе Миочичем в главном бою вечера на UFC 260.