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Андрей Орловский обвинил Франсиса Нганну в использовании стероидов

02:48
Андрей Орловский в Twitter. Фото Twitter Андрей Орловский. Фото Instagram
Андрей Орловский в Twitter. Фото Twitter
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Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский обвинил претендента на титул Франсиса Нганну в использовании стероидов.

Орловский оставил комментарий в инстаграме UFC.

Аккаунт UFC: ««Остался один день! Видели ли мы когда-нибудь в октагоне более устрашающего финишера?»

Андрей Орловский: «Стероид **** [блин]».

Андрей Орловский в Twitter. Фото Twitter
Андрей Орловский в Twitter. Фото Twitter

В ночь на 27 марта Нганну подерется со Стипе Миочичем в главном бою вечера на UFC 260.

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