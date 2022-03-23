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Сегодня, 12:36

Джереми Стивенс дебютирует в PFL 20 апреля против бывшего бойца UFC

Давид Хачатрян
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Ветеран UFC Джереми Стивенс (28-19) подписал контракт с лигой PFL и выйдет в клетку 20 апреля против бывшего бойца UFC Клэя Колларда (20-9). Поединок состоится в рамках легкого веса на PFL 1 на арене Esports в Арлингтоне, Техас.

Стивенс покинул UFC в конце января 2022 года после 14-летнего пребывания в компании. В последних 6 боях в UFC Стивенсон потерпел 5 поражений. Последний бой по контракту в UFC он провел против Матеуша Гамрота (20-1) 17 июля 2021 года на UFC на ESPN 26. Тот бой Стивенс проиграл сабмишном в первом раунде. Коллард дрался в UFC с 2014 по 2015 год. Он был уволен из организации после двух подряд поражений.

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