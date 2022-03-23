Александр Романов подерется с Таннером Босером на UFC Fight Night 205

Непобежденный молдавский тяжеловес UFC Александр Романов (15-0) проведет бой против Таннера Босера (20-8) 23 апреля на UFC Fight Night 205 в Лас-Вегасе, Невада. Романов выйдет на замену травмированному Родриго Насцименто (8-1), сообщил журналист Аарон Бронстетер в Twitter.

Романов провел в UFC 4 боя, 3 из которых выиграл досрочно. В последнем поединке он одолел Джареда Вандераа (12-7) техническим нокаутом во втором раунде 9 октября 2021 года на UFC Fight Night 194. Босер в последнем поединке победил Овинса Сен-Прю (25-16) нокаутом во втором раунде 26 июня 2021 года на UFC Fight Night 190.