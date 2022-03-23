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Энтони Петтис узнал имя следующего соперника

Бывший чемпион UFC Энтони Петтис узнал имя следующего соперника
Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легком весе Энтони Петтис (24-12) подерется с Майлсом Прайсом (11-7) 20 апреля на PFL 1 на арене Esports в Арлингтоне, Техас. Поединок состоится в рамках легкого веса.

Петтис, который расстался с UFC в декабре 2020 года и шел на победной серии из 2 боев, провел в PFL 2 поединка. Оба боя он проиграл судейским решением. В прошлом бою Петтис потерпел поражение от Рауша Манфио (15-3) раздельным решением судей 25 июня 2021 года на PFL 6. Прайс в прошлом бою одолел Питера Куилли (13-6) раздельным решением судей 23 февраля 2019 года на Bellator 217.

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