Джефф Нил: «Знал, что Понзиниббио будет давить, моей задачей было выбивать его из ритма»

Боец полусреднего веса UFC Джефф нил поделился эмоциями после победы над Сантьяго Понзиниббио.

«Хороший бой, который как раз был нужен мне. Я ждал соперника, который проведет меня через три плотных раунда. Я ждал, что он будет давить меня, моя задача была ломать ему ритм, считаю, что у меня это получилось.

Что дальше? Честно, я не в той позиции, чтобы кого-то вызывать, это всего лишь моя первая победа над рейтинговым оппонентом. Буду ждать, когда мне дадут следующего парня из топ-15?", — сказал Нил в октагон-интервью после боя.

Нил победил Понзиниббио раздельным решением на UFC 269 в Лас-Вегасе.