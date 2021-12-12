Джефф Нил: «Знал, что Понзиниббио будет давить, моей задачей было выбивать его из ритма»
07:51
Боец полусреднего веса UFC Джефф нил поделился эмоциями после победы над Сантьяго Понзиниббио.
«Хороший бой, который как раз был нужен мне. Я ждал соперника, который проведет меня через три плотных раунда. Я ждал, что он будет давить меня, моя задача была ломать ему ритм, считаю, что у меня это получилось.
Что дальше? Честно, я не в той позиции, чтобы кого-то вызывать, это всего лишь моя первая победа над рейтинговым оппонентом. Буду ждать, когда мне дадут следующего парня из топ-15?", — сказал Нил в октагон-интервью после боя.
Нил победил Понзиниббио раздельным решением на UFC 269 в Лас-Вегасе.
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