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Джефф Нил: «Знал, что Понзиниббио будет давить, моей задачей было выбивать его из ритма»

07:51

Боец полусреднего веса UFC Джефф нил поделился эмоциями после победы над Сантьяго Понзиниббио.

«Хороший бой, который как раз был нужен мне. Я ждал соперника, который проведет меня через три плотных раунда. Я ждал, что он будет давить меня, моя задача была ломать ему ритм, считаю, что у меня это получилось.

Что дальше? Честно, я не в той позиции, чтобы кого-то вызывать, это всего лишь моя первая победа над рейтинговым оппонентом. Буду ждать, когда мне дадут следующего парня из топ-15?", — сказал Нил в октагон-интервью после боя.

Нил победил Понзиниббио раздельным решением на UFC 269 в Лас-Вегасе.

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Никита Горшенин все материалы автора
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