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Сегодня, 23:00

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Монсон — Дацик: смотреть прямую трансляцию боя

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Вячеслав Дацик и Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Сегодня, 5 августа, Джефф Монсон и Вячеслав Дацик проведут главный бой турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Впервые поединки на мероприятии пройдут по правилам ММА.

На счету 51-летнего Джеффа 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У 45-летнего Дацика 13 побед и 16 поражений.

Основной кард турнира можно посмотреть здесь.

Телеканал РЕН ТВ покажет «Бойцовский клуб» в прямом эфире в 23.00 (мск). Также трансляция доступна на нашем YouTube-канале «Ушатайка» по этой ссылке.

Вячеслав Дацик
Джефф Монсон
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