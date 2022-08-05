«Бойцовский клуб РЕН ТВ» Монсон — Дацик: смотреть прямую трансляцию боя

Сегодня, 5 августа, Джефф Монсон и Вячеслав Дацик проведут главный бой турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Впервые поединки на мероприятии пройдут по правилам ММА.

На счету 51-летнего Джеффа 60 побед, 26 поражений и 1 ничья в ММА. У 45-летнего Дацика 13 побед и 16 поражений.

Основной кард турнира можно посмотреть здесь.

Телеканал РЕН ТВ покажет «Бойцовский клуб» в прямом эфире в 23.00 (мск). Также трансляция доступна на нашем YouTube-канале «Ушатайка» по этой ссылке.