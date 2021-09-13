Джастин Гейджи: «Порье изобьет Оливейру»

Бывший временный чемпион UFC Джастин Гейджи поделился прогнозом на поединок в легком весе между Чарльзом Оливейрой и Дастином Порье.

«У Оливейры хороший грэпплинг, но тейкдауны – не особо, – говорит Гейджи в интервью подкасту UFC Unfiltered. – Единственная позиция, из которой он переводит – это клинч. Я особо не вижу, что Порье будет с ним застаиваться в клинче. Порье хорошо чувствует дистанцию, он левша, а к левше всегда непросто приноровиться.

Оливейра – не Хабиб, он не сможет идти сквозь удары с целью любой ценой добраться до соперника. Я по-прежнему не ставлю Оливейру очень уж высоко, за что на меня сейчас льют много дерьма. Если он выиграет, я с радостью подерусь с ним и докажу тогда, что он ментальный слабак. Он ломается в боях. Он сломался с Чэндлером, он не хотел быть там в конце 1-го раунда, когда запахло жареным. Порье изобьет его».

6 ноября Гейджи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268.