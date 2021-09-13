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Конор Макгрегор напал на рэпера Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине

08:53
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор напал на американского рэпера Machine Gun Kelly на красной ковровой дорожке шоу в Бруклине. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в Twitter.

По информации источника, Макгрегор бросил в музыканта стакан с напитком. После этого их разделила охрана. Причины ссоры не разглашаются.

Представитель Конора выступил с заявлением по поводу инцидента.

«Конор Макгрегор никого не просил о фотографии. Не он виноват в этом инциденте. Он не знает Machine Gun Kelly, за исключением того факта, что тот присутствовал на бое Конора в июле».

У 33-летнего Макгрегора в ММА 22 победы и шесть поражений. В ночь на 12 июля на турнире UFC 267 он потерпел поражение от Дастина Порье техническим нокаутом, сломав ногу в конце первого раунда.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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