Конор Макгрегор напал на рэпера Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор напал на американского рэпера Machine Gun Kelly на красной ковровой дорожке шоу в Бруклине. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в Twitter.
По информации источника, Макгрегор бросил в музыканта стакан с напитком. После этого их разделила охрана. Причины ссоры не разглашаются.
Представитель Конора выступил с заявлением по поводу инцидента.
«Конор Макгрегор никого не просил о фотографии. Не он виноват в этом инциденте. Он не знает Machine Gun Kelly, за исключением того факта, что тот присутствовал на бое Конора в июле».
У 33-летнего Макгрегора в ММА 22 победы и шесть поражений. В ночь на 12 июля на турнире UFC 267 он потерпел поражение от Дастина Порье техническим нокаутом, сломав ногу в конце первого раунда.
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