Конор Макгрегор напал на рэпера Machine Gun Kelly на шоу в Бруклине

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор напал на американского рэпера Machine Gun Kelly на красной ковровой дорожке шоу в Бруклине. Об этом сообщает журналист Марк Раймонди в Twitter.

По информации источника, Макгрегор бросил в музыканта стакан с напитком. После этого их разделила охрана. Причины ссоры не разглашаются.

Представитель Конора выступил с заявлением по поводу инцидента.

«Конор Макгрегор никого не просил о фотографии. Не он виноват в этом инциденте. Он не знает Machine Gun Kelly, за исключением того факта, что тот присутствовал на бое Конора в июле».

Conor McGregor's spokesperson issued a statement on McGregor's «incident» with Machine Gun Kelly at the VMAs.



(via @marc_raimondi) pic.twitter.com/PMiKc12MH3 — ESPN MMA (@espnmma) September 13, 2021

У 33-летнего Макгрегора в ММА 22 победы и шесть поражений. В ночь на 12 июля на турнире UFC 267 он потерпел поражение от Дастина Порье техническим нокаутом, сломав ногу в конце первого раунда.