Джастин Гейджи: «Кевин Ли — сучка. Нокаут с Гиллеспи — худшее, что могло случиться с ним»
03:13
Бывший временный чемпион UFC Джастин Гейджи раскритиковал экс-легковеса Кевина Ли.
«Кевин Ли — сучка. Этот нокаут с Гиллеспи не пошел ему на пользу, худшее, что могло с ним случиться, потому что это не его тип побед. Он побеждает контролем, грэпплингом, а тут такой нокаут. Но, ладно, не буду пинать его, он опять проиграл недавно», — сказал Гейджи на подкасте UFC Unfiltered.
6 ноября Гейджи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268.
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