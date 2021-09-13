Бывший временный чемпион UFC Джастин Гейджи раскритиковал экс-легковеса Кевина Ли.

«Кевин Ли — сучка. Этот нокаут с Гиллеспи не пошел ему на пользу, худшее, что могло с ним случиться, потому что это не его тип побед. Он побеждает контролем, грэпплингом, а тут такой нокаут. Но, ладно, не буду пинать его, он опять проиграл недавно», — сказал Гейджи на подкасте UFC Unfiltered.

6 ноября Гейджи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268.