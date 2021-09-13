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Джастин Гейджи: «Кевин Ли — сучка. Нокаут с Гиллеспи — худшее, что могло случиться с ним»

03:13
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Бывший временный чемпион UFC Джастин Гейджи раскритиковал экс-легковеса Кевина Ли.

«Кевин Ли — сучка. Этот нокаут с Гиллеспи не пошел ему на пользу, худшее, что могло с ним случиться, потому что это не его тип побед. Он побеждает контролем, грэпплингом, а тут такой нокаут. Но, ладно, не буду пинать его, он опять проиграл недавно», — сказал Гейджи на подкасте UFC Unfiltered.

6 ноября Гейджи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268.

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Никита Горшенин все материалы автора

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