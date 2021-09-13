Джастин Гейджи: «Я не сломал Тони Фергюсона. Такой никогда не сломается»

Бывший временный чемпион UFC Джастин Гейджи не считает Тони Фергюсона сломленным.

«Оливейра вышел на титульник с 8 победами подряд, и самая большая победа в этой серии — это Тони Фергюсон. И это был тот Тони, которого я за бой до этого 24 минуты и 15 секунд водил по настоящему аду. Я не скажу, что сломал его. Это особенный человек, особенная порода. Такой никогда не сломается», — сказал Гейджи на подкасте UFC Unfiltered.

6 ноября Гейджи подерется с Майклом Чэндлером на UFC 268.