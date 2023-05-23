Дрикус дю Плесси: «Я, в отличие от Адесаньи, живу в Африке»

Южноафриканец Дрикус дю Плесси (19-2) рассказал, в чем разница между ним и чемпионом в среднем весе UFC Исраэлем Адесаньей (24-2).

«Я никогда не говорил, что я больше африканец, чем Адесанья, — сказал дю Плесси в интервью Submission Radio. — Я просто констатировал факт: я — единственный претендент на титул чемпиона UFC, который родился в Африке, который живет в Африке и который тренируется в Африке каждый божий день.

Некоторые подумали, что я бросил камень в огород Исраэля, но это не так. Я просто констатировал факт. Я никогда не говорил, что он фальшивый африканец и так далее. Но, кажется, Исраэля это задело за живое. Он постоянно называет себя то киви, то китайцем, то нигерийцем. Он родился в Африке и он африканец, но он тут не живет. Именно в этом наше отличие.

Мы оба родились в Африке, но, в конце концов, я добился всего, живя и тренируясь в Африке. Я здесь живу, просыпаюсь, тренируюсь, лечу на бой из Африки в Лас-Вегас и сюда же возвращаюсь. Это просто факт. Но было забавно наблюдать за его истерикой. Мне плевать, злится он на меня или нет. Вообще по барабану».

Дю Плесси подерется с Робертом Уиттакером (24-6) 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.