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Сегодня, 14:04

Нейт Диас считает, что Хабиб убежал от реванша с Конором

Давид Хачатрян
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Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов.
Фото USA Today Sports

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) обвинил экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в том, что тот отказался во второй раз драться против экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«После просмотра нового документального фильма о Макгрегоре я могу с уверенностью сказать, что Хабиб убежал от матча-реванша», — написал пользователь сети, на что Диас ответил: «Да. Хабиб — ссыкло».

Макгрегор проиграл Нурмагомедову сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся в 2018 году на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.

Конор Макгрегор
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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