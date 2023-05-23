Нейт Диас считает, что Хабиб убежал от реванша с Конором

Экс-боец UFC Нейт Диас (21-13) обвинил экс-чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова (29-0) в том, что тот отказался во второй раз драться против экс-чемпиона в двух весовых категориях Конора Макгрегора (22-6).

«После просмотра нового документального фильма о Макгрегоре я могу с уверенностью сказать, что Хабиб убежал от матча-реванша», — написал пользователь сети, на что Диас ответил: «Да. Хабиб — ссыкло».

Макгрегор проиграл Нурмагомедову сабмишном в четвертом раунде. Бой состоялся в 2018 году на UFC 229 в Лас-Вегасе, США.