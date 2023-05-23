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Сегодня, 13:24

Дрикус дю Плесси рассказал, как собирается побить Уиттакера

Давид Хачатрян
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Южноафриканец Дрикус дю Плесси (19-2) считает, что одна ошибка в бою с экс-чемпионом UFC в среднем весе Робертом Уиттакером (24-6) может стоить победы.

«Я верю, что самообладание, хладнокровие и давление на протяжении всего боя [помогут победить Уиттакера], — сказал дю Плесси в интервью Submission Radio. —? Нужно быть максимально сфокусированным и не допускать ошибок, потому что одна ошибка может решить исход противостояния. Если он совершит ошибку, он за это поплатится. Я должен извлечь максимальную выгоду из каждой его оплошности. Мне кажется, именно в этом заключается ключ к победе над ним. Если его рука опустится или он промахнется, я буду готов его поймать. Если он поскользнется и упадет, я буду работать сверху. Я готовлюсь к этому бою усерднее, чем к любому другому за всю свою жизнь. Учитывая, как я дерусь, ждите нокаут. Я очень уважаю Уиттакера, но я выйду на бой с ним, чтобы сделать заявление. Честно, я не думаю, что бой продлится до конца третьего раунда».

Уиттакер и дю Плесси подерутся 8 июля на UFC 290. Турнир состоится на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

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