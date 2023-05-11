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Сегодня, 12:07

Сауль Альварес назвал фаворита в бою Ломаченко и Хейни

Давид Хачатрян
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Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) подтвердил, что ждет поединка между экс-чемпионом мира в легком весе Василием Ломаченко (17-2) и абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (28-0).

«Это хороший бой, мне он нравится. Я думаю, что они оба отличные бойцы, но Девин Хейни сейчас фаворит», — сказал мексиканец Fighter's Corner.

Хейни и Ломаченко встретятся 20 мая на «MGM Grand Garden» в Лас-Вегасе, США. На кону будут титулы чемпиона по версиям WBC, WBA, WBO и IBF в легком весе.

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