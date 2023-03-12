Двалишвили заявил, что Макгрегор ведет себя скромнее, чем Петр Ян

Боец легчайшего веса UFC Мераб Двалишвили подробно рассказал о встрече с Конором Макгрегором перед последним поединком.

«Я был так рад видеть его, потому что я всегда хотел сказать ему спасибо за вклад в наш спорт, понимаете? Он харизматичен и такой скромный [человек]», — сказал Двалишвили на пресс-конференции после боя с Петром Яном.

На турнире UFC Fight Night 221, который состоялся в ночь на 11 марта в Лас-Вегасе, Двалишвили победил Яна единогласным решением судей.

«Он такой приятный человек. Он сфотографировался со мной и Алджо [Алджамейном Стерлингом], и он был мил с нами... Это все похоже на то, что все известные бойцы, чемпионы, которых я встречал, они все скромные. Вот какие они хорошие люди. А потом ты встречаешь Петра Яна... Я познакомился с Петром четыре года назад, и он еще тогда вел себя как быдло», — заявил Двалишвили.