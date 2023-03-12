Тарасов заявил, что Яну надо упасть с горы и начать все с самого начала

Боец поп-ММА и блогер Артем Тарасов считает, что третье поражение российского экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петра Яна подряд может стать для него проблемой, если он не сделает шаг назад, не проведет работу над ошибками и не начнет новый путь к титулу.

«Проблема в том, что это не просто третье поражение подряд. Ты являешься топовым бойцом, но при этом у тебя три поражения кряду — по статистике. И при этом ты один из самых сильных бойцов мира в своем весе. Поэтому у него очень сложная ситуация, он может стать ее заложником: он очень сильный боец, но проигрывает. Ему важно провести работу над ошибками и поработать над соперниками. Грубо говоря, упасть с горы и начать все с самого начала, пройти этот путь заново. Сейчас молотиться с супертопами нет смысла. Хотя руководство UFC может спокойно его загнать в еще одно поражение», — приводит слова Тарасова «Газета.Ru».

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.