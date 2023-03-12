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Сегодня, 17:38

Тищенко считает, что Яну необходимо менять процесс подготовки после трех поражений

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по боксу в полулегком и легком весе Алексей Тищенко прокомментировал поражение экс-чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна в главном поединке турнира UFC Fight Night 221 от грузинского бойца Мераба Двалишвили.

«Просто не везет было бы, если бы он проиграл один раз, максимум два. Три поражения подряд — это уже закономерность. Последний бой Ян проиграл по всем статьям, судьи единогласно все раунды отдали его сопернику. Если до этого в предыдущих боях были какие-то спорные решения, то здесь уже безоговорочное поражение. Петру Яну необходимо сделать правильные выводы и менять процесс подготовки. Возможно, есть потеря мотивации. Мне сложно судить о причинах поражения, я не нахожусь внутри команды. Однако три поражения подряд показывают, что необходимо что-то менять и разбираться, в чем проблема», — приводит слова Тищенко Vprognoze.ru.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей, это поражение стало для него третьим подряд. Ранее он уступил американцам Алджамейну Стерлингу и Шону О'Мэлли.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/boxing/10718342-tischenko-schitaet-chto-petru-yanu-neobhodimo-menyat-process-podgotovki-posle-treh-porazhenij.html
Алексей Тищенко
Мераб Двалишвили
Петр Ян
UFC
ММА
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