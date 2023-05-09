Двалишвили ответил Сехудо: «Погнали! Доем остатки за Алджо»

Читать «СЭ» в

Первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) принял вызов бывшего двойного чемпиона Генри Сехудо (16-3).

«Погнали! Доем еще одни остатки за Алджо», — написал Двалишвили в Twitter.

Накануне Сехудо бросил вызов Двалишвили, попросив Дану Уайта организовать им бой.

Алджамейн Стерлинг (23-2) победил Сехудо раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) на UFC 288. Бой состоялся 6 мая в «Пруденшал-центр» в Ньюарке, США.