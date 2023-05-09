Белал Мухаммад обошел Чимаева в рейтинге полусреднего веса UFC

Полусредневес UFC Белал Мухаммад (23-3) после победы над Гилбертом Бернсом (22-6) на UFC 288 поднялся на третью строчку рейтинга, сместив Хамзата Чимаева (12-0) на четвертую позицию.

Также китаянка Янь Сяонань (17-3) поднялась на три строчки вверх в рейтинге минимального веса после победы нокаутом над бразильянкой Джессикой Андраде (24-11), заняв третью строчку рейтинга.

Кроме того, в рейтинг топ-15 легкого дивизиона ворвался американец Мэтт Фревола (11-3), заняв 14-ю строчку после победы нокаутом над Дрю Добером (26-12).