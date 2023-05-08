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Хамзат Чимаев: «Почему мне не дают бои? Проблема точно не во мне»

Давид Хачатрян
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Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев (12-0) заявил, что матчмейкеры лиги не могут организовать ему бой.

«У меня нет проблем с поединками. Если бы мне дали бой, я бы уже давно подрался. Я провел так много сборов, но так и не дрался. Проблема точно не во мне. Я готовился в Дубае, затем в Таиланде. Зачем мне столько тренироваться, раз нет боя? Я не понимаю», — написал Чимаев в Twitter.

«Я могу подраться с любым. Мне все равно с кем. Белал Мухаммад, Камару Усман, Исраэль Адесанья, Леон Эдвардс, Колби Ковингтон, Роберт Уиттакер», — добавил Чимаев.

Ранее Дана Уайт заявил, что Чимаев не дерется из-за обстоятельств в личной жизни.

Чимаев в прошлом бою победил Кевина Холланда (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 10 сентября 2022-го на UFC 279 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.

Хамзат Чимаев
UFC
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