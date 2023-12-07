Дроздов является единственным кандидатом на выборах главы Союза ММА России

Виктор Дроздов стал единственным кандидатом на выборах президента Союза ММА России, сообщили ТАСС в организации.

Дроздов на данный момент возглавляет Федерацию ММА Калужской области.

Выборы главы Союза ММА пройдут 15 декабря в Москве, исполняющим обязанности президента организации является Андрей Терентьев.

19 августа 2023 года Федор Емельяненко покинул пост главы Союза ММА России. Он возглавлял организацию с момента ее создания в 2012 году.