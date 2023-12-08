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Калинин: «С Имелей я бы подрался, но сейчас все мысли о бое с Доктором»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский боец лиги кулачных боев Top Dog Сергей Кратос Калинин поделился мнением о возможном поединке с Игорем Имелей Ионовым.

«Поединок с Имелей? Почему бы и нет? Я вообще выступал в 93 кг по ММА, а здесь попросили в 85 кг. Думаю, у нас все получится. Мы заберем перстень в 85 кг и покажем себя в весе до 94 кг. Неохота драться с Олегом Фомичевым, из-за того, что мы с ним сдружились. Может, он кому-нибудь другому отдаст перстень? С Имелей я бы подрался, но сейчас все мысли о предстоящем бое с Доктором», — приводит слова Кратоса Metaratings.ru.

23 декабря на итоговом турнире компании Top Dog в Москве Калинин проведет претендентский бой в среднем весе с Тимуром Доктором Акаимовым.

Также Калинин поделился мнением о высказываниях Имели.

«Каждому свое. Если людям нравится, пусть делает что хочет. У каждого своя правда и свой выбор, поэтому я его ни в коей мере не осуждаю. Он иногда болтает всякую фигню, но при этом хороший спортсмен и достойный боец. Как он привлекает к себе внимание — это его дело. Не сказал бы, что он перебарщивает. Где-то по краю ходит, но я к этому отношусь спокойно», — подчеркнул он.

Полутяжеловес Ионов провел шесть поединков в компании Top Dog, одержал пять побед. В последнем бою на турнире Top Dog 24 в октябре 2023 года в Москве года он единогласным решением судей победил Игоря Гарри Барабанова и сейчас имеет серию из пяти побед.

Источник: Metaratings.ru
Сергей Калинин
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