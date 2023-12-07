Шлеменко: «Была очень простая ошибка, когда состоялся первый бой. Диета»

Российский боец ММА Александр Шлеменко рассказал о влиянии на свой организм различных типов диет.

«Была очень простая ошибка, когда состоялся первый бой. Диета. Сначала с сыроедением, а затем с вегетарианством. Было делом принципа доказать самому себе, что я сделал правильные выводы из поражения. Это было мое самое быстрое поражение. За 35 секунд проиграл, а выиграл — за 25. Это не просто так. Мог выиграть в первом или во втором раунде, но победил его точно также, как он меня.

Не могу сказать, как вегетарианская диета влияет на спортсменов. Мы все разные люди, у нас только групп крови четыре. Каждому подходят разные продукты. Мы живем в разных точках планеты, питаемся по-разному. Мне она не подходит однозначно", — приводит MMA.Metaratings.ru слова Шлеменко.