RCC запустит реалити-шоу с участием Шлеменко и Исмаилова

Лига смешанных единоборств RCC запускает отборочный турнир для молодых бойцов из России и стран СНГ — RCC Fight Show. Это будет реалити-шоу, где на кону будут стоять семь долгосрочных контрактов с организацией.

Как сообщает пресс-служба RCC, спортсмены будут разбиты на два лагеря, подготовку которых возьмут на себя топовые средневесы Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов.

Сейчас на сайте rccmma.com идет сбор заявок от желающих, после чего менеджмент лиги выберет от 20 до 35 претендентов, которые будут разбиты на семь весовых категорий.

Первая квалификация состоится уже в марте, а основной этап съемок пройдет в апреле. Финал реалити-шоу запланирован за неделю до боя между Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.