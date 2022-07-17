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Сегодня, 16:18

Дрозд оценил шансы Гаджи Автомата победить Родригеса

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Российский боксер и комментатор Григорий Дрозд поделился ожиданиями от поединка Гаджи Автомата Наврузова против Фернандо Родригеса.

«Тут предпочтение у бойца ММА, — приводит слова Дрозда РЕН ТВ. — Хотя Гаджи начинал с тайского бокса. Он чемпион по тайскому боксу, победитель Кубка мира. У него очень хорошая ударная техника, поэтому если у Родригеса дело до партера не дойдет, то в стойке он, скорее всего, проиграет.

Гаджи Автомат — он парень веселый, бьет размашисто, но очень увесисто, поэтому бои с ним — это всегда зрелищно, непредсказуемо. Обычно вопрос в его функциональной готовности. Он так часто вкладывается в удары, что очень быстро устает. Но если попадет, это будет нокаут. Это точно не будет скучно. У него всегда бои на эмоциях. Такая неординарная и нестандартная техника».

Поединок между Наврузовым и Родригесом пройдет 5 августа, прямую трансляцию боя покажет канал РЕН ТВ.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1001374-drozd-rasskazal-o-shansakh-gadzhi-avtomata-otpravit-rodrigesa-v-nokaut
Григорий Дрозд
ММА
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