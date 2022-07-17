Дана Уайт прокомментировал скучное выступление Адесаньи на UFC 276

Глава UFC Дана Уайт не считает, что скучный бой между Исраэлем Адесаньей (23-1) и Джаредом Каннонье (15-6) на UFC 276 является виной исключительно нигерийца.

«Так или иначе Исраэль победил. Я не знаю, хотел ли он так выступить изначально, или же просто хотел подогреть интерес к поединку, — сказал Уайт после турнира UFC on ABC 3. — Я не считаю, что его соперник действовал агрессивно. Чтобы закатить хороший бой, нужно участие обоих бойцов. Не думаю, что следующий бой Адесаньи будет скучным. Я не могу сидеть здесь и много чего обещать... но я абсолютно уверен, что следующий бой Адесаньи будет просто сумасшедшим».

Адесанья победил Каннонье единогласным решением судей (49-46, 50-45, 49-46) 3 июля на UFC 276 на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США. Следующий бой он проведет против Алекса Перейры (6-1).