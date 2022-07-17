Емельяненко уверен в том, что Махачев победит Оливейру в бою за титул UFC в легком весе

Российский боец Александр Емельяненко (28-9) уверен, что следующим чемпионом UFC в легком весе станет россиянин Ислам Махачев (22-1), который 22 октября подерется за титул с Чарльзом Оливейрой (33-8) в Абу-Даби (ОАЭ).

«Махачев — следующий чемпион, без сомнений. Ислам однозначно заслужил бой за титул чередой доминирующих побед, — приводит слова Емельяненко matchtv.ru. — Уверен, что большинство фанатов Абу-Даби будет болеть за него, и он заберет титул. Оливейра — хороший борец, но дагестанская школа борьбы не раз доказывала свое превосходство. Если не будет форс-мажоров со здоровьем и травмами, Ислам заберет пояс».

Бой за звание чемпиона в легком весе UFC между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.