Дос Аньос снялся с боя против Махачева из-за заражения коронавирусом

Бразилец Рафаэль дос Аньос объяснил, почему снялся с боя против россиянина Ислама Махачева. Поединок планировался на 24 октября на шоу UFC 254 в Абу-Даби.

«К сожалению, 24 числа я не смогу выступить. Я заразился Covid-19, и врачи отсекли меня. Но скоро я вернусь победителем в октагоне!» — написал дос Аньос в Twitter.

На счету 29-летнего Махачева 18 побед и 1 поражение в ММА (7-1 в UFC). У 35-летнего дос Аньоса — 29 побед и 13 поражений в MMA (18-11 в UFC).