Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:23

Дональд Серроне признался в употреблении стероидов

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

39-летний экс-боец UFC Дональд Серроне (36-17) сообщил, что как только он выбыл из пула USADA, он начал принимать стероиды.

«Я буквально вчера был в Вегасе и всем говорил, что теперь, когда я принимаю стероиды, я понимаю, почему они запрещены [в UFC]. Я чувствую, что мне снова 20 лет. Я не устаю! Я реально могу тренироваться столько, сколько захочу, а на следующий день проснуться свежим и восстановленным. Это самый настоящий источник молодости», — сказал Серроне на подкасте Calabasas Fight Companion.

Серроне завершил карьеру после поражения Джиму Миллеру (35-16) на UFC 276. Турнир состоялся 2 июля в Лас-Вегасе, США.

0
Читайте также
Кто самый популярный фигурист России? У Валиевой серьезные конкуренты
Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание
Командир группы ЗВО рассказал о боях на передовой обороны близ Торского в ДНР
Лавров сообщил о полученном по дипканалам обещании США по Украине
Американский журналист рассказал об организации ЦРУ диверсий на территории РФ
Дважды в одну воду: «Аватар 2» покажут в кинотеатрах России с 22 декабря
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шон О'Мэлли будет болеть за Марлона Веру в бою со Сэндхэгеном

Джо Роган назвал самый невероятный апсет в истории: «Я чуть не заплакал»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости