Шон О'Мэлли будет болеть за Марлона Веру в бою со Сэндхэгеном

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем дивизионе Шон О'Мэлли (16-1) заявил, что хочет подраться за титул чемпиона в бою с Марлоном Верой (20-7).

«В APEX стоит небольшая клетка, и это бессмысленно. Она на 40 процентов меньше большой клетки. Это играет важную роль. Это даст Чито большое преимущество. Я хочу, чтобы Чито победил, потому что если Стерлинг поднимется в полулегкий, то мы с Чито разыграем пояс чемпиона. Это будет грандиозно», — сказал О'Мэлли на своем YouTube-канале.

Вера и Кори Сэндхэген (15-4) подерутся 4 февраля 2023-го на UFC Fight Night 218 в Лас-Вегасе, США.

О'Мэлли проиграл Вере 16 августа 2020-го техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся на UFC 252 в Лас-Вегасе, США.