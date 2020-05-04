Доминик Рейес считает, что Джонса следует лишить чемпионского титула

Бывший претендент на титул UFC в полутяжелом дивизионе Доминик Рейес уверен, что в свете недавних проблем с законом Джона Джонса следовало бы лишить чемпионского титула.

— Моя единственная забота — наш реванш, — цитирует Рейеса MMA Figting. — Если честно, как обычный человек я считаю, что Джонса следовало бы лишить титула. Дело в том, что ты не можешь делать подобные вещи и оставаться безнаказанным.

Как спортивный болельщик я считаю, что Джон должен отвечать за свои проступки. Как боец я хочу побить его. Чемпионский пояс мой, и сейчас он находится в руках Джонса.

Джонс победил Рейеса в феврале 2020-го единогласным решением судей.