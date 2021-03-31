Доминик Круз: «В чистой ударке Сэндхэген уже лучше Диллашоу»

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз поделился мыслями о предстоящем поединке Ти Джея Диллашоу и Кори Сэндхэгена.

«Очень сложно всегда давать прогнозы на бои человека, который выходит после огромного простоя, — сказал Круз на «Шоу Ариэля Хельвани». — Ти Джей не дрался два года, кто знает, какой он теперь? Возможно, он будет активнее использовать борьбу, а может быть, сосредоточится только на ударке, как в своих последних боях.



Он перенес две операции на плечах, я думаю, что он будет своей самой отдохнувшей и здоровой версией за все эти годы. Трудно сказать, как Ти Джей будет драться, но, если мы увидим только стойку, мне кажется здесь шансов больше у Кори. Я думаю, Кори уже лучше него в чистой ударке».

Поединок Диллашоу и Сэндхэгена пройдет 8 мая на турнире UFC Fight Night.