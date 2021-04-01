Хабиб Нурмагомедов показал фото на паспорт

Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фото на паспорт.

Как отметил 32-летний боец, именно так он выглядит на снимке для документа.

«На паспорт», — подписано фото.

Напомним, что Хабиб после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 объявил о завершении карьеры. Его рекорд остановился на отметке 29-0.