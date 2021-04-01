Хабиб Нурмагомедов показал фото на паспорт
09:13
Бывший чемпион UFC в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал в Instagram фото на паспорт.
Как отметил 32-летний боец, именно так он выглядит на снимке для документа.
«На паспорт», — подписано фото.
Напомним, что Хабиб после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 объявил о завершении карьеры. Его рекорд остановился на отметке 29-0.
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