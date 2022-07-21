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Сегодня, 09:05

Доминик Круз о бое Яна и О'Мэлли: «Это будет тяжелый поединок для О'Мэлли»

Давид Хачатрян
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) считает бой бывшего чемпиона легчайшего веса Петра Яна (16-3) и 13-го номера рейтинга UFC в легчайшем весе Шона О'Мэлли (15-1) забавным и интересным одновременно.

«Это тяжелый бой для О'Мэлли, но мне нравится этот бой, — сказал Круз в интервью Helen Yee Sports. — Это немного забавно, потому что Ян немного ниже ростом, а О'Мэлли высокий. В бою Ян будет постоянно перемещаться, и будет интересно за этим понаблюдать. Легчайший дивизион укомплектован сильными бойцами. Любой из топ-10 может стать чемпионом».

Ян и О'Мэлли подерутся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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