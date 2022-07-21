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Пэдди Пимблетт: «Оливейра финиширует Махачева в первых трех раундах»

Пимблетт считает Оливейру фаворитом в поединке с Махачевым
Давид Хачатрян
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Британский боец UFC Пэдди Пимблетт (18-3) уверен, что Чарльз Оливейра (33-8) победит Ислама Махачева (22-1), потому что Оливейра имеет опыт сражений против топовых бойцов, а Махачев — нет.

«Думаю, Чарльз победит, — сказал британец на пресс-конференции UFC в Лондоне. — Он финиширует Махачева в течение первых трех раундов. Они оба невероятные бойцы. Ислам — техничный боец, но он не дрался с бойцами того калибра, с которыми дрался Чарльз. Ислам не дрался ни с кем из первой десятки и получает титульный бой».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Ислам Махачев
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
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