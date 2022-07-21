Доминик Круз дал прогноз на бой Оливейры и Махачева

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз (24-3) считает, что фаворитом в бою Чарльза Оливейры (33-8) и Ислама Махачева (22-1) будет российский боец.

«Мне нравится этот бой, — сказал Круз в интервью Helen Yee Sports. — Это хороший бой для фанатов, потому что мало кто мог противостоять Махачеву в борьбе. Он просто укладывал парней на канвас и накрывал их собой, как тяжелое одеяло. С Оливейрой он этого сделать не сможет. Он может удержать его на земле, но ему постоянно придется защищаться. Этот бой — настоящие смешанные единоборства. Кроме того, Оливейра проверит, насколько хорош Махачев в стойке.

Если отдавать кому-то предпочтение, то я выберу Махачева просто потому, что у него есть все, чтобы выиграть решением судей. Даже если он пропустит в стойке, он сможет перевести бой в партер, а там — контролировать Оливейру сверху на безопасном расстоянии и наносить удары. Махачев, скорее всего, победит решением судей или финишем. У Оливейры больше шансов победить финишем, чем судейским решением».

Бой за звание чемпиона UFC в легком весе между Оливейрой и Махачевым состоится 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).