Мичел Перейра бросил вызов Хамзату Чимаеву: «Могу привести Чимаева в чувства»

28-летний бразилец Мичел Перейра (28-12) заявил, что он готов драться с любым топовым полусредневесом UFC, в том числе с непобежденным Хамзатом Чимаевым (11-0).

«Когда Масвидаль ответил на мой вызов, это выглядело так, будто он идет на серии из пяти побед, а я — из трех поражений, — приводит слова Перейры издание Yardbarker. — Если он не хочет драться, нет проблем. Рано или поздно я надеру ему задницу. Я бы хотел подраться с Нейтом Диасом, потому что в бою мы могли бы обменяться пощечинами. Это бы развеселило публику.

Сейчас я не особо слежу за другими парнями в дивизионе. Я знаю Бернса, Усмана, Ковингтона и Чимаева. Кстати, если UFC хотят еще одного парня, который может привести Чимаева в чувства, как это сделал Бернс, то пусть дадут знать».

Мичел Перейра (28-12) победил Сантьяго Понзиниббио (29-6) раздельным решением судей (29-28, 28-29, 30-27) 22 мая на UFC Fight Night 206 в Лас-Вегасе, США.

Чимаев в последнем бою победил Гилберта Бернса (20-5) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Эта победа позволила Чимаеву подняться на 3-ю строчку рейтинга UFC в полусреднем весе.