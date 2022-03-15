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Сегодня, 11:18

Том Аспиналл: «Волков — лучший из всех, с кем я дрался»

Том Аспиналл заявил, что Волков — лучший соперник из всех, с кем он дрался
Давид Хачатрян
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11-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе, британец Том Аспиналл в преддверии поединка с россиянином Александром Волковым заявил, что Волков — лучший соперник из всех, с кем он дрался.

«Он очень большой, — сказал британец в интервью Submission Radio. — Самый большой и лучший соперник из всех, с кем я дрался. Он на голову сильнее всех моих предыдущих оппонентов. Но я уверен в себе. В бою Волков может предложить многое, он хорош во всех аспектах. Я ни в коем случае не хочу, чтобы его заменили, потому что я готовился специально под него. Я провел много спаррингов с высокими противниками, готовился за границей, и я считаю, что он потрясающий соперник. Нет никакой недооценки».

Аспиналл подерется с Волковым 19 марта в главном событии вечера на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.

Александр Волков (единоборства)
UFC
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