Том Аспиналл заявил, что Волков — лучший соперник из всех, с кем он дрался

11-й номер рейтинга UFC в тяжелом весе, британец Том Аспиналл в преддверии поединка с россиянином Александром Волковым заявил, что Волков — лучший соперник из всех, с кем он дрался.

«Он очень большой, — сказал британец в интервью Submission Radio. — Самый большой и лучший соперник из всех, с кем я дрался. Он на голову сильнее всех моих предыдущих оппонентов. Но я уверен в себе. В бою Волков может предложить многое, он хорош во всех аспектах. Я ни в коем случае не хочу, чтобы его заменили, потому что я готовился специально под него. Я провел много спаррингов с высокими противниками, готовился за границей, и я считаю, что он потрясающий соперник. Нет никакой недооценки».

Аспиналл подерется с Волковым 19 марта в главном событии вечера на турнире UFC Fight Night 204 в Лондоне.