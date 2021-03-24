Диего Брандао объяснил причину постоянных конфликтов в России

Бывший боец полулегкого дивизиона UFC Диего Брандао рассказал, не устал ли он от постоянных конфликтов в России.

«Нет. Для меня это только начало», — заявил Брандао в интервью «СЭ».

Также эпатажный боец назвал главную причину возникновения конфликтов.

«Я ругался лишь из-за того, что меня обкрадывали судьи — и уже не раз. Пора менять ситуацию. Я приехал сюда за победой. Не надо позволить судьям решить исход поединка, поэтому я намереваюсь оформить финиш. В ACA лучше выходить с настроем на досрочку. Посмотрим, что из этого выйдет 26 марта», — объяснил он.

Следующим оппонентом 33-летнего Брандао станет экс-чемпион полулегкого веса ACA Салман Жамалдаев. Бойцы сразятся на турнире ACA 120, который пройдет в пятницу, 26 марта, в Санкт-Петербурге.

(Ислам Бабаджанов)