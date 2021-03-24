Экс-боец UFC Брандао дал прогноз на бой с Жамалдаевым

Бывший полулегковес UFC бразилец Диего Брандао в интервью «СЭ» заявил, что намерен досрочно завершить предстоящий бой с экс-чемпионом ACA Салманом Жамалдаевым.

«Просто выйди и подерись. Он [Жамалдаев] не сможет отобрать у меня победу, — сказал Брандао «СЭ». — Много чего сейчас происходит: он угрожает мне, говорит может прикончить меня... Да хоть его дружки запрыгнут в клетку — мне все равно. У меня будет 15 минут, и как только появится возможность, я сразу воспользуюсь ею и уложу тебя на глазах твоих людей. Не заставляй их стыдиться за тебя. Я пришел за тобой. Прикончишь меня или нет — мне уже все равно на такие слова. Всегда слышу такие слова в свой адрес каждый раз, когда прилетаю в Россию. Это уже не действует на меня».

Поединок Брандао — Жамалдаев состоится в пятницу, 26 марта, на шоу ACA 120 в Санкт-Петербурге. У 33-летнего Брандао 25 побед и 16 поражений.

(Ислам Бабаджанов)