Брандао признался, что боялся стать жертвой перестрелки во время боя с Алиевым в Дагестане

Бразильский боец ММА Диего Брандао признался, что его могли убить в Дагестане в случае продолжения боя с Ахмедом Алиевым.

«Да, это действительно так. Объясню: за день до боя, они все приходили ко мне в номер, угрожали убийством — одним словом безумие творилось. Взломали дверь. И как мне после этого драться с бойцом такого высокого уровня, как Ахмед Алиев, когда его кореша пытаются подраться со мной еще до боя? Как такое вообще возможно? Моя точка зрения такова: если я его нокаутирую, а к слову был очень близок к этому в первом раунде... Я решил выпрыгнуть из клетки, потому что понимал, что кто-то из этих мерзавцев может пустить в меня пулю. В общем, все нормально. Прошлое остается в прошлом. Сейчас я настроен на Салмана [Жамалдаева]», — рассказал Брандао в интервью «СЭ».

Бой Брандао против Ахмеда Алиева состоялся в сентябре 2017 года в Каспийске (Дагестан) на турнире Fight Nights 73. Во втором раунде того боя Алиев, находясь в партере сверху, ударил оппонента головой. Рефери приостановил бой, чтобы сделать замечание. В этот момент Алиев провел несколько ударов по оппоненту. Брандао, в свою очередь, в ответ ударил Ахмеда ногой в голову, а потом выпрыгнул из клетки и думал покинуть арену, боясь, что его убьют. После уговоров Диего удалось вернуть в клетку, но продолжать бой он отказался. В связи с этим победу присудили Алиеву.

Следующим оппонентом Брандао станет россиянин Салман Жамалдаев. Поединок пройдет на турнире ACA 120, который состоится в эту пятницу в Санкт-Петербурге.

(Ислам Бабаджанов)