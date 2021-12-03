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Гусейнов: «У меня пропадет уважение к дагестанцам, которые будут тренировать Емельяненко. У него ж*опа, а не лицо»

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Артур Гусейнов. Фото Instagram
Артур Гусейнов. Фото Instagram
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Российский боец Артур Гусейнов прокомментировал скандальное интервью с Александром Емельяненко, в котором тяжеловес оскорбил средневеса, заявив, что он «он дагестанская свинья».

«Он чушь гонит. Он завтра о вас плохое может сказать. Он такой человек. Вы просто на его лицо посмотрите, его в паспорте не узнать. Это не лицо, а жопа. Свинья намного красивее, чем он, — сказал Гусейнов в интервью Вестнику ММА. — Как он думает вообще приехать в Дагестан, тренироваться с братом нашего Магомеда Исмаилова Рамазаном? Как можно вообще привозить и тренировать таких людей? Мне очень стыдно за них. У меня уважение пропадет к тем дагестанцам, которые его будут тренировать».

После поражения Емельяненко от бразильца Марсио Сантоса брат Магомеда Исмаилова Рамазан к обратился к тяжеловесу, пригласив его на сборы в Дагестан.

На счету Емельяненко в ММА 28 побед, 9 поражений и 1 ничья. Согласно Sherdog, У Гусейнова — 25 побед, 11 поражений и 1 ничья.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора
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